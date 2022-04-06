Олег Овсянников: «Россия столько сделала для ISU. Если сейчас решат что-то против нас, это будет не очень красивая позиция»

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, олимпийский чемпион 1998 года Олег Овсянников высказался по поводу намерения Международного союза конькобежцев (ISU) опросить национальные федерации относительно последствий ситуации на Украине для организации.
«Я не знаю, какие сейчас настроения в ISU, сложно даже что-либо предположить. С тем, что происходит в мире, уже ничему не удивишься. Россия столько сделала для ISU, была такая помощь с чемпионатом мира – помните, после Фукусимы? Когда буквально за месяц все подготовили.
Если сейчас решат что-то против России, это будет не очень красивая позиция со стороны ISU. Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождем. Непонятная ситуация: при чем здесь спортсмены, при чем здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?» – сказал Овсянников.