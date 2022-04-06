Олег Овсянников: «Россия столько сделала для ISU. Если сейчас решат что-то против нас, это будет не очень красивая позиция»

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, олимпийский чемпион 1998 года высказался по поводу намерения Международного союза конькобежцев ( ) опросить национальные федерации относительно последствий ситуации на Украине для организации.

«Я не знаю, какие сейчас настроения в ISU, сложно даже что-либо предположить. С тем, что происходит в мире, уже ничему не удивишься. Россия столько сделала для ISU, была такая помощь с чемпионатом мира – помните, после Фукусимы? Когда буквально за месяц все подготовили.

Если сейчас решат что-то против России, это будет не очень красивая позиция со стороны ISU. Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождем. Непонятная ситуация: при чем здесь спортсмены, при чем здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?» – сказал Овсянников.