Александр Жулин: «Вижу, что западный мир хочет убрать нас с планеты Земля. А я считаю, что русские люди спасут мир»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию заявил, что русские люди спасут мир.

– Я верю в лучшее. Не знаю, как оно будет выглядеть, но все равно. Страна у нас большая, и если мы все замотивируемся делать все самое лучшее – лучшие программы, лучшие машины, лучшие самолеты, тогда это будет началом новой эпохи России.

– Вы говорили еще до Олимпиады, что планируете завязать с активным тренерством после Пекина, когда Вика Синицина с Никитой Кацалаповым закончат. Помню, вы говорили: «Уеду в США и буду там рыбу ловить».

– Ха-ха. Вы знаете, разговоры такие были. Но с учетом того, как они относятся к нам, уже даже рыбу ловить не хочется. Думаю, она там будет отравленной, ха-ха.

Так что я поменял мнение – патриотизм растет со страшной силой. И это не связано с Украиной, нет. Просто я вижу, что западный мир хочет убрать нас с планеты Земля. А я считаю, что русские люди спасут мир. Потому что они, во-первых, православные. Во-вторых, добрые. И такие нации лучше не трогать, мне кажется.

А рыба... Очень надеюсь, что она будет продаваться в магазинах. И я ее буду просто есть, – сказал Жулин.