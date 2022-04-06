Жулин о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «О каком предательстве может идти речь, если человек просто хочет выступать?»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможной смене российскими спортсменами гражданства.

— Стоит ли называть смену гражданства предательством или это личное дело каждого?

— Конечно, это личное дело каждого фигуриста. О каком предательстве может идти речь, если человек просто хочет выступать? Посмотрим, чем дело кончится. Кто-то вообще может не захотеть выступать за другую страну.

Как российские люди будут выглядеть, выступая не за Россию? Не будут ли их закидывать тухлыми яйцами и помидорами? Вы можете представить, если поменяет гражданство и будет представлять другую страну? Все же понимают, кто она. Знают, что она русская, а всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями.

Давайте не будем копать так глубоко, а будем ждать каких-то политических поползновений. Всем непросто сейчас. И мы, тренеры, привыкли стремиться ездить на чемпионаты Европы и мира. Но учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, как говорил Бодров, все мы в одной лодке. А дальше будем что-то придумывать.

Все сейчас в момент ожидания и подвешенном состоянии. Я бы не советовал сейчас кому-то из спортсменов строить долгоиграющих планов, а чуть-чуть подождать. Я на сто процентов уверен, что тех российских спортсменов, которые не уедут и продолжат выступать на российских соревнованиях, будут очень сильно поддерживать, если останется чем.

— Наши спортсмены одни из лучших в мире и спрос на них большой, будут ли пытаться их переманить?

— Могут и не попытаться, потому что скажут, что они проклятые москали. Поэтому в этой ситуации я бы ничего бы не прогнозировал. Каждый день что-то меняется, — сказал Жулин.