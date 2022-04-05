Тарасова о возможном шоу Плющенко в ДНР: «Замечательная идея! Надеюсь, он полностью осознает, что делает, и рассчитал план до малейших деталей»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила планы Евгения Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.

«Замечательная идея! Я поддерживаю эту инициативу, а почему бы и не попробовать организовать там ледовое шоу? Это поможет хоть немного развить спорт в той местности.

Я всегда буду рада лишний раз понаблюдать за выступлениями наших прекрасных российских фигуристов. Главное, чтобы не было никакой опасности для наших спортсменов – это должно стоять в приоритете.

Надеюсь, Плющенко полностью осознает, что он делает, и рассчитал свой план действий до малейших деталей», – сказала Тарасова.

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