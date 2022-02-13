Александр Веденин: «Когда Ягудин пришел советоваться к Кулику насчет перехода к Тарасовой, тот коротко сказал: «Сдохнешь!» Не сдох, хоть и был к этому близок»

Тренер по фигурному катанию Александр Веденин поделился мнением о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой, которой сегодня исполнилось 75-лет.

«Тарасова обладает невероятной энергетикой, на которой строится тренировочный процесс, и поэтому ее спортсмены могут выдерживать огромные нагрузки. Я все время называл ее АЭС, ибо это имя максимально точно описывает то, как она работает, да и живет.

Она всегда фейерверк, вокруг которого бурлит творческая, интересная жизнь. Сегодня я поздравляю свою гениальную подругу с днем рождения и желаю ей здоровья! Верю, что Татьяна справится с болезнями, как всю жизнь справлялась со всеми трудностями. Я верю, что она в очередной раз включит свою АЭС», – сказал Веденин.

«Ягудин пришел к Тарасовой уже чемпионом мира, обладавшим потрясающей техникой прыжков, но при этом представлявшим стиль, который не очень доброжелательные люди называли «летающей табуреткой». Не тактично, но очень похоже на правду.

Тарасова понимала, что, если она за эту работу возьмется, обоим придется несладко. Ведь хорошо прыгающих на мировой арене уже было много, и как раз появился новый талант Женя Плющенко. Когда Леша пришел советоваться к Илье Кулику насчет перехода к Татьяне, тот коротко сказал: «Сдохнешь!»

Что, по сути, было конкретным описанием выражения «большая работа». Алексей не струсил и, к счастью, не сдох, как предрекал ему Кулик, хоть и был к этому состоянию близок», – отметил Веденин.