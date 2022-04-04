Елена Вайцеховская: «Кондратюк абсолютно органичен в статусе первого номера сборной. Безумно интересно посмотреть, что с ним будет дальше»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о будущем олимпийского чемпиона-2022 в командном турнире .

«Смотрю в записи выступление Марка Кондратюка в шоу Авербуха и вот какая мысль в голову пришла: на протяжении уже большого (по спортивным понятиям) количества лет у немаленькой такой группы очень талантливых российских парней была возможность примерить на себя условный камзольчик первого номера сборной.

Это и , и , и , и Миша Коляда, разумеется, и Женя Семененко. И всем им в этом камзольчике что-то словно мешало, создавало дискомфорт.

А Кондратюк абсолютно в этом статусе органичен. Более того, видно, что ему нравится. Отсюда и уверенность прёт, и взаимодействие с публикой/камерой на глазах становится мощнее. «Свадьбу в Малиновке» помните? «Да это же мой гардеробчик!»

Такой спортсмен – огромное счастье для тренера, потому что в подобной связке именно он развивает тренера, тянет его за собой, вынуждает постоянно думать и придумывать. Такой же эффект очень хорошо просматривался в связке Юли Липницкой с Этери Тутберидзе – чьей там заслуги перед ОИ-2014 было больше, большой вопрос.

И безумно интересно посмотреть, что будет с Кондратюком дальше», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Кондратюк – суперзвезда командного турнира: перевыполнил план по очкам и впечатлил даже Бена Стиллера