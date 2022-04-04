Бетина Попова: «Давно негодую, что Щербакову не раскрывают как исполнительницу. То, что ей ставят, даже 70% ее навыков не передает»

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Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что программы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой не раскрывают ее способности.

– На самом деле я давно уже негодую на тему того, что Аню не раскрывают как исполнительницу. Зная, как Аня умеет танцевать, двигаться, какие она эмоции может передавать... То, что ей ставят, даже 70% ее навыков не передает.

– Сама не хочешь стать ее хореографом?

– Нет, меня не хватит, ха-ха. Анька классно танцует, блин, они молодые девчонки, а им ставят все время то, что молодым девчонкам необязательно катать. Посмотрите, что делает Нэтан Чен в своих произвольных, какие-то современные подходы. На том же чемпионате мира у девушек были более интересные находки в постановках.

Хотелось бы наших девочек видеть более современными, а не эфемерными ангелами, летающими под классическую музыку. Потому что они могут выдавать другое! Видеть их в одном образе – это не то, это не весь их спектр навыков.

Кататься под быструю музыку сложнее. Выполнять другие, неклассические танцевальные движения в пятьсот раз сложнее. Это требует больше координации. У Ани это есть. В общем, могу долго еще негодовать.

Саня Трусова, например, прыгает. Ей ставят программы, в которых ей комфортно, она в них себя реализует. Ей не ставят суперсложную хореографию, ей ставят некий образ. «Я – Фрида». И Фриду она изображает. Здесь все органично, хорошо.

Аня именно телом может передавать классные движения, этого никто почему-то не использует. Не знаю почему, для меня это огромная загадка. У той же Камилы все равно движения более вытянутые, классические руки. У Ани они тоже есть, но у нее дополнительно к этому есть арсенал, который надо использовать, – сказала Попова.

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