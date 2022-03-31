Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся.
– Какие парни тебе нравятся?
– Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то.
Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать – люблю ушами.
Люблю ухоженных мужчин. Не важно, какой стиль или стрижка, но это должно быть аккуратно.
– Я запутался: то ушами, то стрижка. Ты бы не смогла встречаться с лысым и толстым?
– Нет. Это ужасная дискриминация, и очень плохо так говорить, но я по-честному говорю, что нет.
– А если он лысый, толстый, но у него бархатный голос, он тактильный и очень целеустремленный, активный и творческий?
– Вот тут уж пообщаться надо, – сказала Медведева в интервью журналу Maxim.