Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся.

– Какие парни тебе нравятся?

– Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то.

Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать – люблю ушами.

Люблю ухоженных мужчин. Не важно, какой стиль или стрижка, но это должно быть аккуратно.

– Я запутался: то ушами, то стрижка. Ты бы не смогла встречаться с лысым и толстым?

– Нет. Это ужасная дискриминация, и очень плохо так говорить, но я по-честному говорю, что нет.

– А если он лысый, толстый, но у него бархатный голос, он тактильный и очень целеустремленный, активный и творческий?

– Вот тут уж пообщаться надо, – сказала Медведева в интервью журналу Maxim.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim