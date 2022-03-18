Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поддержала идею Евгения Плющенко о поездке в Донецкую народную республику (ДНР).

Ранее Плющенко рассказал о желании провести в ДНР ледовое шоу.

«Героическая затея! Главное, чтобы была возможность лед залить, а остальное неважно. Женя – большой молодец! Он думает, не только о себе, а переживает за весь российский спорт.

Думаю, что многие фигуристы его поддержат. Его команда точно будет с ним. Думаю, что с реализацией могут быть проблемы, но в целом, это реально сделать.

Искусственный лед требует определенных затрат. Надеюсь, жизнь, спорт и радость вернутся туда», – сказала Журова.

Евгений Плющенко: «Если меня поддержат, то с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Не исключаю, что многие российские фигуристы, если я к ним обращусь, тоже поедут»