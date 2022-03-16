Мария Гордеева: «Четверные прыжки – это круто! Поставила перед собой планку учить и делать их не со второй попытки, а с первой»

Российская фигуристка Мария Гордеева, тренирующаяся у , рассказала об изучении четверных прыжков.

«В фигурном катании мне нравится все – программы катать, разные образы. В этом сезоне короткая программа у меня «Птица», произвольная – танго. Но особенно я люблю прыжки. Четверные – это круто! Когда у меня в первый раз получился четверной, было так радостно! Я очень долго учила четверной и первым прыгнула сальхов. Даже запомнила дату – 18 декабря 2021 года. Два с половиной года учила четверной, и еще год понадобился, чтобы вкатать его в программе.

Это было нелегко. Вроде все уже получалось, но я падала и падала. И как-то пришла на тренировку и подумала: «Сколько можно уже падать?» Знаете, наступает такая стадия, когда падаешь с чистейшего прыжка: четыре оборота делаешь и садишься на попу. Не потому, что не можешь, а просто не получается переключиться с «не умею» на «умею». Даже на удочке, когда делала, тренер говорил: «Я тебя не поднимаю, прыгаешь сама». Но стоило ему убрать удочку, и я падала.

А вот как только получилось, стало намного легче. На следующий день я снова прыгнула. И две недели потом получалось. А затем наступили новогодние праздники, и после трех дней без тренировок что-то разладилось. Это как в музыкальном инструменте, который надо настраивать.

Восстановила четверной я на первенстве Москвы младшего возраста в прошлом году. На тренировке мы обсуждали, что я делаю на «элементах». Решили сначала 3-й лутц и во второй попытке 4-й сальхов. На тренировке лутц шел хорошо, а сальхов нет – я падала с него, будто и в помине не делала. Я очень расстроилась, но на соревнованиях сделала! Наверное, на адреналине.

В середине февраля на старшей Москве я сделала уже три четверных – два сальхова и тулуп. И вот получилось выиграть в Йошкар-Оле.

Сейчас я поставила перед собой планку учить и делать четверные не со второй попытки, а с первой, потому что в прокате программы второй попытки не будет. Надо сразу делать. На мемориале Жука я сделала четверной сальхов и каскад четверной сальхов – тройной тулуп. Потом четверной тулуп в степ-аут, мне поставили COMBO и засчитали сальхов с тулупом.

Пока не могу сказать, какой из этих четверных идет лучше. По-разному. Просто все надо контролировать. Каскад с сальховом дороже, чем с двумя тулупами, поэтому его выгоднее делать. Но делать нужно хорошо все прыжки.

Думаю, со временем все получится, потому что я сама этого хочу. Не могу сказать, что у меня всегда был такой характер. Многое изменилось во мне после младшего первенства Москвы, когда поняла, что, оказывается, могу идти вперед. До этого не было такой уверенности, а сейчас появилась.

Конечно, цель любого спортсмена – Олимпиада. Но сейчас главное, не останавливаться, идти вперед и не понижать свою планку», – сказала Гордеева.