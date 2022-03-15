Загитова, Медведева, Ягудин и Траньков будут работать на Кубке Первого канала в качестве ведущих и группы поддержки команд

Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Максим Траньков примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию в качестве ведущих и группы поддержки команд.

Об этом сообщает пресс-служба Первого канала. Состав участников соревнований был объявлен сегодня.

25-27 марта в Саранске пройдут прыжковый турнир, а также соревнования с участием двух команд – «Красная машина» и «Время Первых». Их капитаны позднее будут выбраны из действующих спортсменов и других участников.

Валиева, Щербакова, Коляда, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала