«В определенный момент врачи сказали, что со спортом надо прощаться». 17-летняя Анастасия Тараканова завершила карьеру

Российская фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

– Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. Прыгать было не так больно – ведь это секунды, а во время вращения довольно долго крутишься на одной ноге.

На финал Кубка России (в феврале 2021 года – Sports.ru) мы все-таки приехали, но на тренировке перед короткой программой мало что получилось. Засомневались, выдержу ли прокаты. После осмотра у спортивных врачей решили сняться. Так сезон и закончился сам собой.

Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определенный момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться. До сих пор не могу нагружать ногу каждый день, о прыжках даже речи нет.

– Вы внутри себя сразу смирились с этой точкой?

– Нет, очень долго не принимала ситуацию. Даже приезжала на каток, выходила на лед и пыталась что-то сделать. Распространяться на эту тему категорически не хотела, поэтому не отвечала на какие-либо вопросы про соревнования. Долго не могла поверить, что уже точно все. По сей день скучаю по спорту, но стадия принятия уже позади, – сказала Тараканова.

Таракановой 17 лет. Она дважды выигрывала этапы Гран-при среди юниоров, завоевала бронзу финала юниорского Гран-при в сезоне-2017/18. В разное время тренировалась под руководством Светланы Пановой, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.