Александра Трусова: «Сейчас тренирую разные прыжки, чтобы выполнять 4+4 или хотя бы 3+4. Пятерной тоже пробовала»

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Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, что продолжает работать над четверными прыжками, а также пробовала исполнять пятерной. 

«Сейчас я тренирую разные прыжки, чтобы выполнять «четыре плюс четыре» или хотя бы «три плюс четыре».

Пятерной я тоже пробовала, но я не люблю говорить об этом заранее, потому что это пока далеко от докрученного чистого прыжка. Пока было так: «давай, попробуем». Просто сама. И не особо тренирую», – сказала Трусова.

Также фигуристка рассказала, что не хотела бы выступать в парном катании из-за страха. 

«Я боюсь. Во-первых, самое страшное для меня – это подкрутка, потому что она исполняется не вертикально, а под углом. Мне кажется, это очень страшно.

Чтобы прямо рассматривать переход в парное катание, наверное, нет. А так просто интересно попробовать, поэтому я пробовала», – цитирует Трусову ТАСС. 

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