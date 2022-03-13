Александра Трусова: «Сейчас тренирую разные прыжки, чтобы выполнять 4+4 или хотя бы 3+4. Пятерной тоже пробовала»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, что продолжает работать над четверными прыжками, а также пробовала исполнять пятерной.

«Сейчас я тренирую разные прыжки, чтобы выполнять «четыре плюс четыре» или хотя бы «три плюс четыре».

Пятерной я тоже пробовала, но я не люблю говорить об этом заранее, потому что это пока далеко от докрученного чистого прыжка. Пока было так: «давай, попробуем». Просто сама. И не особо тренирую», – сказала Трусова.

Также фигуристка рассказала, что не хотела бы выступать в парном катании из-за страха.

«Я боюсь. Во-первых, самое страшное для меня – это подкрутка, потому что она исполняется не вертикально, а под углом. Мне кажется, это очень страшно.

Чтобы прямо рассматривать переход в парное катание, наверное, нет. А так просто интересно попробовать, поэтому я пробовала», – цитирует Трусову ТАСС.