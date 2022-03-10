Тарасова об открытом чемпионате России: «Я поддерживаю такое решение. Но если приедут спортсмены из Таджикистана или Узбекистана, то конкуренции не будет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила заявление Министерства спорта РФ о проведении открытых чемпионатов в России по различным видам спорта.

Ранее ряд международных федераций, включая ISU, отстранили сборные России от соревнований под своей эгидой.

«Я поддерживаю такое решение, нужно создать новый турнир, нельзя забывать про старое. Я плохо отношусь к тому, что нас не приглашают на международные турниры. То, что новый турнир будет – это прекрасно.

Но в фигурном катании, если приедут спортсмены из стран, которые не присоединились к санкциям, например, из Таджикистана или Узбекистана, то конкуренции не будет», – сказала Тарасова.