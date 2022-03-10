Олег Матыцин: «Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Уверен, ряд стран, которые не присоединяются к санкциям, захотят соревноваться»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о формате открытых чемпионатов в России на фоне отстранения спортсменов от международных стартов.

«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми.

Будем вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.

Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта», – сказал Матыцин в эфире канала «Россия 24».