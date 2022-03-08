Косторная и Буянова впервые сделали совместное фото. Ранее фигуристка покинула группу Тутберидзе

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сделала совместное фото с тренером Еленой Буяновой.

На снимке Буянова держит букет цветов, вероятно, подаренный ей по случаю 8 марта.

«В перерыве между тренировками Алена передала наш букет Елене Германовне», – говорится в записи инстаграма поклонников фигуристки.

Ранее Косторная перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе.

Метания Косторной не остановить: ушла от Тутберидзе к Плющенко, вернулась к Тутберидзе, а теперь идет к Буяновой

«Косторная не способна к таким тренировкам, как у Тутберидзе – бесконечные молот и наковальня». Почему Алена ушла и что с ней будет?

 
 
 
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Публикация от KOSTORNAIA TEAM 🔷 (@kostornaiateam)

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