Елизавета Туктамышева: «Знаю, что могу говорить о том, что я чувствую. Страшно, неопределенно и очень тревожно»

Российская фигуристка высказалась о ситуации в мире.

«Сложно начать разговаривать, когда не понимаешь, что вообще может быть уместным сейчас.

Но знаю, что могу говорить о том, что я чувствую. Страшно, неопределенно и очень тревожно.

Я не могу дать каких-то советов, решений. Но читаю рекомендации, что хотя бы кратковременное переключение на другие темы помогает сохранить равновесие и выйти из состояния паники.

Не готова и не чувствую сил комментировать ситуацию», – написала Туктамышева.