Елизавета Туктамышева: «Знаю, что могу говорить о том, что я чувствую. Страшно, неопределенно и очень тревожно»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о ситуации в мире. 

«Сложно начать разговаривать, когда не понимаешь, что вообще может быть уместным сейчас. 

Но знаю, что могу говорить о том, что я чувствую. Страшно, неопределенно и очень тревожно. 

Я не могу дать каких-то советов, решений. Но читаю рекомендации, что хотя бы кратковременное переключение на другие темы помогает сохранить равновесие и выйти из состояния паники. 

Не готова и не чувствую сил комментировать ситуацию», – написала Туктамышева. 

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