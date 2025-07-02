Евгения Тарасова о беременности: «Решила, что продолжу кататься до определенного срока, не делая сложные элементы. Но физические нагрузки мне запретили»

Фигуристка Евгения Тарасова рассказала о беременности.

Тарасова замужем за олимпийским чемпионом Сочи-2014 в команде, тренером Федором Климовым.

– Три года назад вы признавались, что мечтаете о пополнении в семье. Помните эмоции, когда узнали, что желание сбылось?

– Конечно, я обрадовалась! Мы давно планировали ребенка. В январе после окончания ледовых шоу я улетела к Федору в Сочи, мы сняли домик в горах на выходные, отдохнули. В Москву вернулась в феврале, почему-то сделала тест, и он оказался положительным, причем показал срок беременности в две или три недели.

Когда увидела результат теста, сначала не поверила, ведь мы так долго этого ждали. Даже руки затряслись от волнения. Я не сразу рассказала новость мужу, лишь спустя время, поскольку решила убедиться, что все хорошо, и подтвердила беременность у врача.

– Сообщали как-то по-особенному?

– Мне хотелось устроить праздник, но, во-первых, Федор не очень любит сюрпризы, во-вторых, какое-то время у меня была необходимость побыть под наблюдением врачей. Когда меня выписали, по дороге домой позвонил Федор, вот тут я уже решила рассказать новость.

Пока говорила, расплакалась, потому что вовсе не так хотела это преподнести. В общем, в любом случае получился сюрприз, правда, немного скомканный.

– Как положение повлияло на вашу работу?

– Когда я узнала, что жду ребенка, решила, что продолжу кататься до определенного срока, просто в чуть более расслабленном режиме, не делая сложные элементы. Увы, этим планам было не суждено сбыться. Врач категорически запретила физические нагрузки и в первые два месяца прописала практически ничего не делать, – сказала Тарасова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».