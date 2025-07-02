  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгения Тарасова о беременности: «Решила, что продолжу кататься до определенного срока, не делая сложные элементы. Но физические нагрузки мне запретили»
6

Евгения Тарасова о беременности: «Решила, что продолжу кататься до определенного срока, не делая сложные элементы. Но физические нагрузки мне запретили»

Фигуристка Евгения Тарасова рассказала о беременности.

Тарасова замужем за олимпийским чемпионом Сочи-2014 в команде, тренером Федором Климовым. 

– Три года назад вы признавались, что мечтаете о пополнении в семье. Помните эмоции, когда узнали, что желание сбылось?

– Конечно, я обрадовалась! Мы давно планировали ребенка. В январе после окончания ледовых шоу я улетела к Федору в Сочи, мы сняли домик в горах на выходные, отдохнули. В Москву вернулась в феврале, почему-то сделала тест, и он оказался положительным, причем показал срок беременности в две или три недели.

Когда увидела результат теста, сначала не поверила, ведь мы так долго этого ждали. Даже руки затряслись от волнения. Я не сразу рассказала новость мужу, лишь спустя время, поскольку решила убедиться, что все хорошо, и подтвердила беременность у врача.

– Сообщали как-то по-особенному?

– Мне хотелось устроить праздник, но, во-первых, Федор не очень любит сюрпризы, во-вторых, какое-то время у меня была необходимость побыть под наблюдением врачей. Когда меня выписали, по дороге домой позвонил Федор, вот тут я уже решила рассказать новость. 

Пока говорила, расплакалась, потому что вовсе не так хотела это преподнести. В общем, в любом случае получился сюрприз, правда, немного скомканный. 

– Как положение повлияло на вашу работу? 

– Когда я узнала, что жду ребенка, решила, что продолжу кататься до определенного срока, просто в чуть более расслабленном режиме, не делая сложные элементы. Увы, этим планам было не суждено сбыться. Врач категорически запретила физические нагрузки и в первые два месяца прописала практически ничего не делать, – сказала Тарасова в интервью журналу «Антенна-Телесемь». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Невская фигурка
logoЕвгения Тарасова
пары
logoФедор Климов
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о возвращении Суй и Ханя: «Класс у них высокий, но все-таки с годами кататься становится сложнее. Им надо хорошо поработать»
530 июня, 17:15
Владимир Морозов: «Пока не рассматривал себя в качестве полноценного тренера. Консультативные сборы – это возможно»
14 мая, 17:54
Евгения Тарасова: «Хочу начать активнее вести соцсети. Буду делиться с вами повседневной жизнью»
492 мая, 19:37Фото
Главные новости
Ирина Роднина: «Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе, с флагом и гимном. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть»
329 минут назад
Дзюба, Щербакова, Мамун, Тюкавин примут участие в фан-встречах в рамках Дня и Ночи Московского спорта
1сегодня, 12:17
Ирина Роднина: «У нас так много великих спортсменов, о которых можно снять фильм. В стране практически не знают чемпионов из славного советского прошлого»
47сегодня, 10:17
Ксения Румянцева: «Шичина и Дрозд на время прекратили тренировки. Ритм-танец начнем ставить, когда Елизавета вернется на лед»
2сегодня, 07:52
«Все равно, пять собак, шесть или семь. Гулять и так тяжело, какая разница». Трусова и Игнатов завели еще одну собаку – шпица
103сегодня, 07:34Видео
Анастасия Мишина: «Из-за травмы Галлямова пришлось изменить план подготовки. Сейчас работаю с Вероникой Дайнеко»
32сегодня, 06:57
Юма Кагияма представил новую короткую программу под кавер песни Стиви Уандера I Wish
19вчера, 18:04Видео
Кондратюк стал ведущим проекта на Первом канале о фигуристах, начинавших карьеру не в Москве или Петербурге. Вышли выпуски об Алиеве, Лутфуллине, Даниеляне и Садковой
56вчера, 16:29
МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы»
52вчера, 15:19
Миронова о том, что они с Устенко катаются в дуэте 9 лет: «Наш секрет в том, что мы не пытаемся быть идеальными партнерами, просто честно делаем свою работу»
4вчера, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4022 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25