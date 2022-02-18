Валиева сегодня прилетит в Москву с Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева сегодня вылетит из Пекина в Москву.

Как сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), в 14:50 по московскому времени спортсменка прибудет в аэропорт Шереметьево.

Накануне на Играх-2022 в Пекине были разыграны медали в женском одиночном катании. Валиева заняла четвертое место.

Также сообщалось, что она пропустит показательные выступления, которые пройдут 20 февраля.

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