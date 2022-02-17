Камилу Валиеву не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка не приглашена организаторами на показательные выступления на Олимпиаде-2022.

Валиева заняла в личном турнире 4-е место. Ранее она завоевала золото в командном турнире, но из-за того, что стало известно о ее положительной допинг-пробе, церемония награждения была отложена.

В показательных выступлениях примут участие россиянки и , а также японка , Ю Ен (Южная Корея), американка Алиса Лью и бельгийка .

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