Камилу Валиеву не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева не приглашена организаторами на показательные выступления на Олимпиаде-2022.

Валиева заняла в личном турнире 4-е место. Ранее она завоевала золото в командном турнире, но из-за того, что стало известно о ее положительной допинг-пробе, церемония награждения была отложена. 

В показательных выступлениях примут участие россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, а также японка Каори Сакамото, Ю Ен (Южная Корея), американка Алиса Лью и бельгийка Луна Хендрикс

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