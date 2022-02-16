Максим Галкин: «Самые искренние слова поддержки прекрасной Камиле Валиевой. Потрепали нервы девочке»

Российский артист эстрады, пародист Максим Галкин высказался в поддержку фигуристки Камилы Валиевой в ситуации с ее положительной допинг-пробой.

«Хочется передать самые искренние слова поддержки прекрасной юной фигуристке Камиле Валиевой.

Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!» – написал Галкин в инстаграме.

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