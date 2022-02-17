Олимпиада 2022, 17 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Шесть комплектов наград будет разыграно на зимней Олимпиаде в Пекине 17 февраля. Заканчивающие свои выступления женщины в фигурном катании выступят в произвольной программе, и россиянки могут рассчитывать на золотую медаль. Соревнования по керлингу у мужчин дошли до полуфинальной стадии. Лыжные двоеборцы разыграют медали в командном первенстве, а в хоккее с шайбой женщины проведут финальный поединок.
Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе
- 04:00 — Керлинг. Швеция — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 12 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Норвегия — Италия, мужчины, круговой турнир, сессия 12 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Дания — США, мужчины, круговой турнир, сессия 12 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Канада — Великобритания, мужчины, круговой турнир, сессия 12 («Матч! Игра»)
- 04:25 — Фристайл. Женщины, хафпайп, первый квалификационный заезд («Матч! Страна»)
- 05:21 — Фристайл. Женщины, хафпайп, второй квалификационный заезд («Матч! Страна»)
- 05:25 — Горнолыжный спорт. Женщины, суперкомбинация, скоростной спуск («Матч! Арена»)
- 06:25 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, отборочные соревнования («Матч! Страна»)
- 07:10 — Хоккей с шайбой. Женщины, матч за первое место («Матч ТВ»)
- 07:25 — Фристайл. Мужчины, хафпайп, первый квалификационный заезд («Матч! Страна»)
- 08:21 — Фристайл. Мужчины, хафпайп, второй квалификационный заезд («Матч! Страна»)
- 08:55 — Горнолыжный спорт. Женщины, суперкомбинация, слалом («Матч! Арена»)
- 09:00 — Керлинг. Япония — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 12 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Корея — Швеция, женщины, круговой турнир, сессия 12 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Дания — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 12 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Россия — Великобритания, женщины, круговой турнир, сессия 12 («Матч! Игра»)
- 09:00 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, ⅛ финала («Матч! Страна»)
- 09:35 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, четвертьфиналы («Матч! Страна»)
- 09:54 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, полуфиналы («Матч! Страна»)
- 10:10 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, малый финал («Матч! Страна»)
- 10:15 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, большой финал («Матч! Страна»)
- 10:55 — Лыжное двоеборье. Командное первенство, прыжки с трамплина («Матч! Страна»)
- 11:25 — Конькобежный спорт, женщины, 1000 м («Матч! Арена»)
- 13:00 — Фигурное катание, женщины, произвольная программа («Россия 1»)
- 13:55 — Лыжное двоеборье. Командное первенство, эстафета 4х5 км («Матч! Арена»)
- 15:00 — Керлинг. Мужчины, первый полуфинал (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Мужчины, второй полуфинал («Матч! Игра»)