Олимпиада 2022, 17 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Шесть комплектов наград будет разыграно на зимней Олимпиаде в Пекине 17 февраля. Заканчивающие свои выступления женщины в фигурном катании выступят в произвольной программе, и россиянки могут рассчитывать на золотую медаль. Соревнования по керлингу у мужчин дошли до полуфинальной стадии. Лыжные двоеборцы разыграют медали в командном первенстве, а в хоккее с шайбой женщины проведут финальный поединок.

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