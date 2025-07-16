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Жулин о критике программ: «В интернете я вижу очень много негатива. У нас сильный тренерский штаб, если нам самим нравится, мы никого не слушаем»

Александр Жулин рассказал, как реагирует на критику в интернете из-за постановок.

– Важно ли, на ваш взгляд, ставить спортсменам программы в разных стилях, пробовать новое каждый сезон? Или лучше выбрать дуэту подходящий образ, придерживаться его из года в год и не рисковать?

– Я сторонник пробовать ставить программы в разных стилях, чтобы определиться, какой стиль паре подходит, а под Олимпиаду уже брать тот стиль, который подходит дуэту лучше всего. Поскольку сейчас Олимпиад нет, есть больше возможностей экспериментировать. Я за то, чтобы пробовать разные стили. Но бывает, что начинаешь ставить программу и видишь, что спортсменам этот образ или музыка совсем не подходят, им тяжело справляться, тогда мы меняем музыку и идею.

– Вы отслеживаете реакцию болельщиков на ваши программы?

– К сожалению, в последнее время в интернете я вижу очень много негатива. Я обратил внимание, что это сейчас касается всех сфер деятельности. Я стараюсь на это практически не реагировать, потому что среди отзывов есть, конечно, и хорошие. У нас очень сильный тренерский штаб, поэтому если нам самим нравится, то мы идем в этом направлении и никого не слушаем. Если мне пишут, что понравилась, допустим, программа какого-то дуэта в ритме танго, можно прислушаться и сделать в следующем году или через два года именно то, что просит зритель.

– В танцах на льду дуэтам важно иметь свое лицо. Как вы считаете, индивидуальностью надо родиться, или ее можно сформировать?

– Сформировать очень тяжело, должны быть некий дар и харизма. Если у человека это есть, то с этим очень легко работать и это огромное удовольствие. К сожалению, есть спортсмены, которым не дано, в таком случае индивидуальность все равно надо развивать, потому что безликое катание никому неинтересно. Это неотъемлемая часть нашей работы. Все-таки должны быть какие-то образы, должны быть отношения между мужчиной и женщиной.

– Чем вы мотивируете себя, приходя каждый день на работу?

– Мне, честно говоря, просто нравится моя работа. Создание новых программ и их вычищение – клянусь, мне это доставляло удовольствие изначально, когда я начинал работать. Конечно же, жалко, что мы не выступаем сейчас на международной арене, потому что всегда это было такое подспорье: поехать на чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры.

Сейчас мы себе придумываем другие идеи, существуют различные соревнования в России. Раз уж мы попали в такие условия, значит, надо быть в этих реалиях, так же, как и все наши футболисты, хоккеисты и так далее. Мы работаем внутри нашей страны, – сказал Жулин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МАФК
logoсборная России
logoАлександр Жулин
танцы на льду
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