Геннадий Карпоносов: «То, что Букин и Степанова так себя зарекомендовали, дает большие плюсы к тому, что у нас будет золото на следующей Олимпиаде»

Олимпийский чемпион Игр-1980 Геннадий Карпоносов считает, что и могут претендовать на золото Олимпиады-2026 в Италии.

Сегодня Степанова и Букин выступили с ритм-танцем на Олимпийских играх в Пекине. По итогам первого дня соревнований они занимают пятое место.

«То, что Букин и Степанова так себя зарекомендовали, дает очень большие плюсы к тому, что у нас будет золотая медаль на следующих Олимпийских играх.

Насколько я слышал, они, к нашему счастью, остаются в большом спорте и не собираются уходить из него», – сказал Карпоносов.