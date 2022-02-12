Геннадий Карпоносов: «То, что Букин и Степанова так себя зарекомендовали, дает большие плюсы к тому, что у нас будет золото на следующей Олимпиаде»

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Олимпийский чемпион Игр-1980 Геннадий Карпоносов считает, что Александра Степанова и Иван Букин могут претендовать на золото Олимпиады-2026 в Италии. 

Сегодня Степанова и Букин выступили с ритм-танцем на Олимпийских играх в Пекине. По итогам первого дня соревнований они занимают пятое место. 

«То, что Букин и Степанова так себя зарекомендовали, дает очень большие плюсы к тому, что у нас будет золотая медаль на следующих Олимпийских играх.

Насколько я слышал, они, к нашему счастью, остаются в большом спорте и не собираются уходить из него», – сказал Карпоносов.

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