Степанова и Букин: «Понимали, что в командный турнир нас не берут. Мы ничем не болели и приняли решение готовиться дома»

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, почему прилетели в Пекин на Олимпийские игры только к началу личных соревнований танцоров на льду. 

«Мы просто понимали, что в командный турнир нас, скорее всего, не берут. Мы ничем не болели. И приняли решение готовиться дома, полететь сразу под наш личный турнир.

Сидели в Новогорске, тренировались, готовились. Огромное спасибо, очень приятно, что нас все так ждали.

С первой позы, когда встаешь только, играют нервы, потом мы шаг за шагом выбирались из этого волнения. И смогли насладиться друг другом и танцем в полной мере», – сказали фигуристы. 

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