Спортивный врач Беляевский о триметазидине в пробе Валиевой: «Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил»

Спортивный врач Валентин Беляевский рассказал о препарате триметазидин, который, как сообщается, нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, сданной в декабре прошлого года.

– Триметазидин – что можете о нем рассказать?

– Торговое название препарата – Предуктал, запрещен давно, еще до всем известного млдроната. С милдронатом подняли хайп, потому что он производится в России, а триметазидин – во Франции.

Этот препарат позиционируется как кардиопротектор, метаболик, антигипоксант – повышает обменные энергетические процессы внутри клетки. Вне спорта его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. С такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку.

На самом деле как допинг он сомнителен. Просто есть допинг, который напрямую влияет на спортивный результат. А есть так называемый аптечный допинг – попал в список запрещенных препаратов непонятно по каким критериям, прямо за уши притянут. Это из той же серии, что и милдронат.

– На триметазидине много кого поймали, например, в гребле и бобслее (яркий пример – Надежда Сергеева, чей результат на Олимпиаде-2018 аннулировали). То есть спортсмены его для чего-то применяют.

– Я могу представить, как это происходит: кардилог при углубленном медицинском обследовании находит, например, спортивную брадикардию. Она есть у всех спортсменов – это, по сути, низкий пульс. Испугавшись низкого пульса, он назначает кардиопротекторы – на всякий случай. Можно сказать, это витаминка для сердца. Но он в запрещенном списке, он ловится.

Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил, – сказал Беляевский.

Триметазидин – что это за препарат, для чего нужен и улучшает ли результаты? Объясняет спортивный врач

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