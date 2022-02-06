Олимпиада-2022, 7 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 9 комплектов медалей

7 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

7 февраля

Расписание финалов

Фигурное катание

Командный турнир

4.15 Первый канал

Сборная России: Камила Валиева, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Марк Кондратюк.

Горные лыжи

Скоростной спуск, мужчины

7.00

Гигантский слалом, женщины

9.30 Матч ТВ

Российские участницы: Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Полина Мельникова

Сноуборд

Слоупстайл, мужчины

7.54 Матч! Страна

Конькобежный спорт

1500 м, женщины

11.30 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участницы: Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева

Биатлон

Индивидуальная гонка, женщины

12.00 Россия 1

Российские участницы: Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Евгения Буртасова

Шорт-трек

500 м, женщины

15.46 Матч! Страна

Российские участницы (четвертьфинал): Елена Серегина, Софья Просвирнова

1000 м, мужчины

15.58 Матч! Страна

Прыжки с трамплина

Смешанный командный турнир

15.51 Матч! Арена

Сборная России: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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