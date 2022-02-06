Олимпиада-2022, 7 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 9 комплектов медалей

7 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей в семи видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
7 февраля
Расписание финалов
Фигурное катание
Командный турнир
4.15 Первый канал
Сборная России: Камила Валиева, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Марк Кондратюк.
Горные лыжи
Скоростной спуск, мужчины
7.00
Гигантский слалом, женщины
9.30 Матч ТВ
Российские участницы: Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Полина Мельникова
Сноуборд
Слоупстайл, мужчины
7.54 Матч! Страна
Конькобежный спорт
1500 м, женщины
11.30 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участницы: Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева
Биатлон
Индивидуальная гонка, женщины
12.00 Россия 1
Российские участницы: Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Евгения Буртасова
Шорт-трек
500 м, женщины
15.46 Матч! Страна
Российские участницы (четвертьфинал): Елена Серегина, Софья Просвирнова
1000 м, мужчины
15.58 Матч! Страна
Прыжки с трамплина
Смешанный командный турнир
15.51 Матч! Арена
Сборная России: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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