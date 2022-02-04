Олимпиада-2022. Фигурное катание. Кондратюк, Чен, Уно, Грассль и Цзинь Боян представят короткие программы в командном турнире

4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине мужчины представят короткие программы в рамках командного турнира. За Россию выступит Марк Кондратюк.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Командные соревнования
4 февраля
Мужчины
Короткая программа
Начало – 5:02 по московскому времени, трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Поль Фентц (Германия)
2. Роман Садовский (Канада)
3. Михал Бржезина (Чехия)
4. Цзинь Боян (Китай)
Вторая разминка
5. Марк Кондратюк (Россия) – 5:36
6. Шома Уно (Япония)
7. Морис Квителашвили (Грузия)
8. Нэтан Чен (США)
9. Даниэль Грассль (Италия)