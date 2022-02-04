Олимпиада-2022. Фигурное катание. Кондратюк, Чен, Уно, Грассль и Цзинь Боян представят короткие программы в командном турнире

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4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине мужчины представят короткие программы в рамках командного турнира. За Россию выступит Марк Кондратюк

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

4 февраля

Мужчины

Короткая программа

Начало – 5:02 по московскому времени, трансляция – на Первом канале. 

Первая разминка

1. Поль Фентц (Германия)

2. Роман Садовский (Канада)

3. Михал Бржезина (Чехия)

4. Цзинь Боян (Китай)

Вторая разминка

5. Марк Кондратюк (Россия) – 5:36

6. Шома Уно (Япония)

7. Морис Квителашвили (Грузия)

8. Нэтан Чен (США)

9. Даниэль Грассль (Италия)

Фигурное катание – расписание Олимпиады 2022 в Пекине

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