Камила Валиева: «Когда выходила на короткую программу, была напряжена. Это командный турнир, больше ответственности, чем обычно»

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. 

«Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно.

Я рада, что справилась, что каталась сегодня в свое удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю.

Надеюсь, я передала хоть какую-то частичку своей души судьям, зрителям и тренерам», – сказала Валиева. 

Россиянка выиграла короткую программу в соревнованиях женщин с результатом 90,18 балла. 

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