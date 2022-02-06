Камила Валиева: «Когда выходила на короткую программу, была напряжена. Это командный турнир, больше ответственности, чем обычно»

Российская фигуристка прокомментировала выступление в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно.

Я рада, что справилась, что каталась сегодня в свое удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю.

Надеюсь, я передала хоть какую-то частичку своей души судьям, зрителям и тренерам», – сказала Валиева.

Россиянка выиграла короткую программу в соревнованиях женщин с результатом 90,18 балла.