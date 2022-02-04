Российский фигурист поделился эмоциями после короткой программы в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Кондратюк занял в короткой программе третье место (95,81 балла), лидирует американец Нэтан Чен.

«Одним словом описать прокат? Справился. Было волнительно, как всегда. Но когда ты не загоняешься по поводу того, что это , то морально легче.

Те же прыжки, те же зрители. Но как бы ты себя не настраивал, ты не убираешь полностью волнение, ты снижаешь его процент.

Было более волнительно, чем на чемпионате Европы. Зрители? Если честно, думал, что их вообще не будет. Увидел и обрадовался.

Как настраивался? Сидел в раздевалке и слушал Оксимирона», – сказал Кондратюк.

Большой старт Олимпиады! У Кондратюка чистая короткая и 3-е место в командном турнире фигурки – шаг к золоту! Онлайн