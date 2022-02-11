Расписание Олимпийских игр 2022 на 10 февраля

10 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в горнолыжном спорте у мужчин в дисциплине комбинация, в конькобежном спорте у женщин на дистанции 5 000 м, в лыжных гонках у женщин на дистанции 10 км классическим стилем, в санном спорте в командной эстафете, в фигурном катании в зачете мужчин, в фристайле у смешанных команд в дисциплине воздушная акробатика. Два комплекта наград разыграют в сноуборде. Станут известны чемпионы у мужчин в дисциплине кросс и у женщин в дисциплине хаф-пайп. Более подробное расписание соревнований ниже.
Расписание Олимпиады в Пекине на 10 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Великобритания — Швейцария;
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Дания — Китай;
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Швеция — Япония;
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Россия — США;
- 04:30. Скелетон. Мужчины, одиночки. Первый заезд;
- 04:30. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп. Финал, первая попытка;
- 04:30. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа;
- 04:57. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп. Финал, вторая попытка;
- 05:24. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп. Финал, третья попытка;
- 05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: скоростной спуск. Квалификация;
- 06:00. Скелетон. Мужчины, одиночки. Второй заезд;
- 06:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Квалификация;
- 07:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Швеция — Латвия;
- 09:00. Сноуборд. Мужчины, кросс. 1/8 финала;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. США — Швеция;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. Норвегия — Канада;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. Китай — Россия;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. Великобритания — Италия;
- 09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: слалом. Финал;
- 09:37. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала;
- 09:58. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала;
- 10:00. Лыжные гонки. Женщины, 10 км: классический стиль. Финал;
- 10:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Малый финал;
- 10:20. Сноуборд. Мужчины, кросс. Финал;
- 11:40. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Финляндия — Словакия;
- 14:00. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Квалификация;
- 14:50. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал;
- 15:00. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Финал;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. Канада — Южная Корея;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. Швеция — Великобритания;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. США — Дания;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. Китай — Швейцария;
- 16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. США — Китай;
- 16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Канада — Германия;
- 16:30. Санный спорт. Командная эстафета. Финал.
В седьмой день Олимпиады Пекине станут известны 8 чемпионов в 7 видах спорта.
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