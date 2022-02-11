Расписание Олимпийских игр 2022 на 10 февраля

10 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в горнолыжном спорте у мужчин в дисциплине комбинация, в конькобежном спорте у женщин на дистанции 5 000 м, в лыжных гонках у женщин на дистанции 10 км классическим стилем, в санном спорте в командной эстафете, в фигурном катании в зачете мужчин, в фристайле у смешанных команд в дисциплине воздушная акробатика. Два комплекта наград разыграют в сноуборде. Станут известны чемпионы у мужчин в дисциплине кросс и у женщин в дисциплине хаф-пайп. Более подробное расписание соревнований ниже.

Расписание Олимпиады в Пекине на 10 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Великобритания — Швейцария;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Дания — Китай;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Швеция — Япония;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №1. Россия — США;

04:30. Скелетон. Мужчины, одиночки. Первый заезд;

04:30. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп. Финал, первая попытка;

04:30. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа;

04:57. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп. Финал, вторая попытка;

05:24. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп. Финал, третья попытка;

05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: скоростной спуск. Квалификация;

06:00. Скелетон. Мужчины, одиночки. Второй заезд;

06:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Квалификация;

07:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Швеция — Латвия;

09:00. Сноуборд. Мужчины, кросс. 1/8 финала;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. США — Швеция;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. Норвегия — Канада;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. Китай — Россия;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №2. Великобритания — Италия;

09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: слалом. Финал;

09:37. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала;

09:58. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала;

10:00. Лыжные гонки. Женщины, 10 км: классический стиль. Финал;

10:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Малый финал;

10:20. Сноуборд. Мужчины, кросс. Финал;

11:40. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Финляндия — Словакия;

14:00. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Квалификация;

14:50. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал;

15:00. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Финал;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. Канада — Южная Корея;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. Швеция — Великобритания;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. США — Дания;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №2. Китай — Швейцария;

16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. США — Китай;

16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Канада — Германия;

16:30. Санный спорт. Командная эстафета. Финал.

В седьмой день Олимпиады Пекине станут известны 8 чемпионов в 7 видах спорта.

Игра: вы – судья фотофиниша. Определите, кто из спортсменов приехал первым