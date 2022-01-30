Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, что у российских фигуристов перед Олимпиадой в Пекине начали находить коронавирус.
Она сопроводила пост фотографией Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Комментарии к публикации позже были закрыты.
«Только что узнала, что у членов сборной России начали находить COVID-19, при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 4 дня. Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тесты ложные!
Очень желаю всей нашей команде здоровья и успешных прокатов! Мы достойны победы!
Друзья, надеюсь, что вы не болеете! Берегите, пожалуйста, себя и своих близких в наше нелегкое время», – написала Слуцкая.
Позднее экс-фигуристка объяснила свою публикацию.
«Мне кажется, там все написано, нет? Там нет никакой сенсации. Вся эта информация есть в открытом доступе. Не читайте мой Instagram, если там что-то непонятно. Я ничего не комментирую. Я же не СМИ, правильно? Можно я не буду обсуждать эту тему?» – цитирует Слуцкую «Матч ТВ».
Ранее на предолимпийском сборе в Красноярске коронавирус был выявлен у запасного в танцах на льду Егора Базина.
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