«Нашли расчлененное тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома». Медведева о происшествии в Канаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о происшествии, свидетельницей которого она оказалась в Канаде.

Медведева тренировалась в Канаде у с 2018 по 2020 годы.

«Проснулась, позавтракала, пошла на тренировку. Нажимаю кнопку лифта – не работает. Я жила на 18-м этаже, спускаюсь по лестнице – много людей спускаются.

Мужчина с ребенком на шее рядом идет: ты знаешь, что случилось? Я: нет, без понятия, почему лифт не работает? И он: there is dead body in elevator. И я такая: чего? В лифте мертвое тело!

Спускаюсь – там полицейские, все огорожено, меня не выпускали с территории. Потом пишет тренер: «Ты в порядке?» Я: «Да, нормально».

Прихожу на каток, включаем телевизор, и там: нашли расчлененное тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома.

Меня спросили: «Что вы делали вчера вечером? Куда вы едете? Если сейчас выйдете, не сможете войти обратно». Я: «У меня полчаса до тренировки, выпустите меня!» Был небольшой допрос, но потом вернулась, все нормально. Но все равно осадочек так себе.

В итоге это было не в лифте – просто в пакете нашли расчлененку», – сказала Медведева в интервью на ютуб-канале «Шляпа».