Тарасова о том, что олимпийское золото выиграет россиянка: «Мне так не кажется. Я заранее медали не расписываю»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась впечатлениями от прокатов российских фигуристов на .

– Я бы отметила мужское одиночное катание. Наши мальчики катались потрясающе, хотя стали четвертыми и шестым. показал высочайший уровень, он катался просто потрясающе. Если так будет кататься, то он добьется своего.

– Сейчас складывается ситуация, когда несколько спортсменок испытывают проблемы со здоровьем. Не появился ли у вас страх за судьбу золотой олимпийской медали в женском одиночном катании? Нам-то казалось, что ее точно выиграет кто-то из наших.

– Мне так не кажется. Если мне кажется, то я крещусь и вам советую. Я заранее медали не расписываю. У нас действительно девочек много и среди них много хороших, которые могут принять участие в Олимпийских играх и достойно там себя проявить.

– В чем Синицина и Кацалапов могут быть убедительнее французов?

– Они на сегодняшний день проигрывают 5 баллов по судейству. Могу сказать, что мне понравилась их программа, – сказала Тарасова.

Валиева – суперфаворит олимпийской гонки, но дальше все запуталось. Щербакова вернула четверные, Трусова без финала Гран-при из-за травмы