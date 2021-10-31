Минспорта России включило 14-летнюю Самоделкину в список кандидатов на Олимпиаду-2022. Фигуристка не проходит на Игры из-за возрастного ценза

Теги сборная России Пекин-2022 женское катание Министерство спорта России Софья Самоделкина Фигурное катание

Министерство спорта России включило 14-летнюю фигуристку Софью Самоделкину в список кандидатов в сборную России на Олимпиаду-2022 в Пекине. 

По правилам, принятым в фигурном катании, участниками Олимпиады могут стать только те спортсмены, которым исполнилось 15 лет к 1 июля предыдущего года.

Самоделкина родилась 18 февраля 2007 года, она выступает по юниорам. 15 лет ей исполнится за два дня до окончания Игр в Пекине. Таким образом, фигуристка не может претендовать на попадание в олимпийскую сборную.

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