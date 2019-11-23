Юдзуру Ханю: «Мое самое сильное желание – приземлить четверной аксель на NHK Trophy. Я нацелен на технический набор, который превосходит мой предел»

Теги Гран-при Гран-при Японии сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю рассказал о желании исполнить четверной аксель на Гран-при Японии.

«Мое самое сильное желание – приземлить четверной аксель на NHK Trophy. Я нацелен на технический набор, который превосходит мой нынешний предел, и хочу показать выступление, благодаря которому люди смогут что-то почувствовать.

Я хочу успешно приземлить четверной аксель и показать идеальное выступление как в короткой, так и в произвольной программе», – сказал Ханю в интервью телеканалу NHK.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные