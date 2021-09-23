Станислав Поздняков: «По разговорам в кулуарах, несовершеннолетние спортсмены не будут сидеть карантин 21 день перед Олимпиадой-2022»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены, которые не достигли возраста 18 лет и не привились от коронавируса, могут не проходить трехнедельный карантин при въезде в Китай на Игры-2022.

Ранее оргкомитет Пекина-2022 заявил, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

«Что касается несовершеннолетних, то пока Минздрав не даст разрешение, их вакцинация не будет разрешена. В правилах есть специальная сноска, что такие случаи будут рассмотрены индивидуально.

Но по разговорам в кулуарах, от несовершеннолетних спортсменов не будут требовать сидеть карантин 21 день», – сказал Поздняков.

Олимпиада в пройдет с 4 по 20 февраля.