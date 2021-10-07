Александр Жулин рассказал, как в детстве к нему приставал мужчина в транспорте

Заслуженный тренер России и двукратный призер Олимпиад в танцах на льду рассказал случай из детства, когда к нему в общественном транспорте приставал мужчина.

«Возвращался домой с тренировок в 11-12 ночи. Страшно было, да. Самый страшный момент… Как-то было много народа в электричке, я стоял один, и в тамбуре ко мне какой-то мужик подстроился. И говорит: «Какой красивый мальчик. Куда ты едешь?» Я ни ухом, ни рылом, говорю: «Я живу в Болшево, я фигурист». Он все ближе ко мне прижимается, че-то начинает меня гладить по какому-то бедру. Я понимаю, что что-то не то. Но я не знал ничего ни о ком.

И вот он продолжает все ко мне ближе, ближе... А мужику, как я сейчас вспоминаю, лет 40, наверное. Я понимаю, что что-то здесь нечисто. А мне 8-9 лет. И как сейчас помню: в Мытищах открываются двери – полный вагон народа, я стою, а двери уже начинают захлопываться – и я просто выскакиваю на платформу. И помню его глаза эти – он смотрел…

Я в ужасе просто был потом, когда уже стал взрослее, я понимал, что меня могло ожидать. Родителям почему-то постеснялся рассказать об этом. И рассказал папе, когда мне уже лет 40 было. Папа практически заплакал, потому что понял, чем они рисковали. Но это не в силу того, что они меня не любили. Наоборот, они меня очень любили. Просто, видимо, что-то недопонимали, что может произойти.

В 1970-х никто ничего не рассказывал, в газетах об этом не писали, по телевидению – тем более. Поэтому всем казалось, что мы живем в шикарной стране, и ничего такого у нас произойти не может», – рассказал Жулин в подкасте «30 лет без СССР».