Агент о регистрации товарного знака «Этери Тутберидзе»: «Известному и успешному человеку необходимо защитить свое имя от незаконного использования»

Мария Шашина, агент, работающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказала, зачем специалист зарегистрировала товарный знак своего имени.

«Официально зарегистрирован товарный знак бренда «Этери Тутберидзе». Почему это важно?

Потому что для известного и успешного человека, чье имя уже и есть бренд, необходимо защитить его от незаконного использования. Что, к сожалению, нередко происходит с целью наживы или нанесения репутационного ущерба.

Если произойдет какая-то неприятная ситуация, например, выход биографической книги или фильма, несогласованный с героем – чем так любят грешить охотники за сенсациями, – обладателю соответствующего товарного знака останется только требовать возмещения морального вреда в рамках закона.

Это самый надежный способ избежать нарушения авторских прав и отстоять свои интересы в правовом поле», – написала Шашина.

Инстаграм команды Тутберидзе сообщил о регистрации товарного знака «Этери Тутберидзе»