Евгения Медведева: «Какой вижу себя через 10 лет? Не вижу себя одной. Одна я точно не буду, а дети – не знаю»

Двукратная чемпионка мира рассказала о кумирах в фигурном катании, любимом виде спорта и о том, как видит свое будущее.

– Кумир в фигурном катании?

– Не сотвори себе кумира. Были люди, на которых я равнялась. Учиться, повторять как мартышка – чтобы улучшиться, но в итоге создать свой стиль. Это очень важно. Это не когда люди на тебя смотрят: о, катаешь прям как Слуцкая! А вот: Женя Медведева катается… И то, и то хорошо, но для меня важно, чтобы именно мои силуэт, технику, прыжки, скольжения узнавали без моего лица.

– Любимый вид спорта после фигурного катания?

– Художественная гимнастика, ха-ха-ха.

Из художественной гимнастики я знаю только Дину Аверину, лично общалась. Но у меня много друзей и знакомых выступали в спортивной гимнастике, и мое сердце было там. Я смотрела, тряслась. Мы с некоторыми ребятами оканчивали одну школу, поэтому на многих мероприятиях нашей школы мы пересекались, начали общаться, подружились.

– Какой себя видишь через 10 лет?

– Я не вижу себя одной. Одна я точно не буду. Дети-не дети – не знаю. В плане карьеры – надеюсь, что это будет что-то креативное, возможно, спокойное. Или относительно спорта спокойное. Прибыльное и связанное с фигурным катанием, – сказала Медведева.

У нас есть фигурный инстаграм: много свежих фото, видео с тренировок и не только – подписаны Валиева, Синицина, Галлямов и другие звезды. Давайте тоже!

Телеграм-канал Sports.ru о фигурном катании – здесь все главные новости, тексты, видео, мемы и многое другое. А вы уже подписались?