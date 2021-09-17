Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на U.S. International Classic

Российская фигуристка не смогла чисто исполнить тройной аксель на турнире U.S. International Classic.

В короткой программе Трусова пошла на элемент ультра-си, но упала. Пока фигуристка ни разу не исполнила тройной аксель на соревнованиях чисто.

Остальные прыжковые элементы в прокате россиянка исполнила без ошибок – она прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Несмотря на падение, Трусова заняла первое место по итогам короткой программы, набрав 74,75 балла.

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