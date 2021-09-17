Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на U.S. International Classic

Теги сборная России женское катание U.S. International Figure Skating Classic Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла чисто исполнить тройной аксель на турнире U.S. International Classic.

В короткой программе Трусова пошла на элемент ультра-си, но упала. Пока фигуристка ни разу не исполнила тройной аксель на соревнованиях чисто.

Остальные прыжковые элементы в прокате россиянка исполнила без ошибок – она прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Несмотря на падение, Трусова заняла первое место по итогам короткой программы, набрав 74,75 балла.

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