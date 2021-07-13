Евгения Медведева о серебре на Олимпиаде-2018: «Тренеры решили, что мне нужно выполнять набор попроще. Ну, доверилась – хотя очень просила оставить сильную программу»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, почему уступила в Пхенчхане-2018.

– Почему на Олимпиаде выиграла Алина?

– Она выиграла набором короткой программы. Технически ее программа была сильнее.

– А почему у тебя была слабее?

– Ну, во-первых, я была травмирована. Тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее чем та, которую я катала на Олимпиаде. Были другой костюм, другая музыка, набор, сложность другая.

Но потом тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу.

– Они испугались, не хотели рисковать?

– Я не знаю. Но так сложилось.

– Ты понимаешь, почему ты тогда плакала?

– Да я-то понимаю, что тогда были за слезы, но я не всегда готова об этом говорить. По крайней мере, не на большую аудиторию. Родные и близкие знают и понимают прекрасно.

– Что ты ощущала, когда ждала оценки?

– Как будто бы мир рухнул. Вот оценки показали, и рассыпалась моя мечта, к которой я шла много лет. С юниоров я к ней шла. Пять лет.

Теперь, когда прошло столько лет, я понимаю, что та серебряная медаль на Олимпиаде была моим благословением. Очень часто я сижу и думаю: господи, спасибо, что тогда не дал мне выиграть.

Очень много аспектов моей жизни и стремление к личностному росту зависит от того, когда мне чего-то не хватает. Поэтому сидишь и жаждешь знаний, жаждешь усовершенствоваться. Это та огромная сила, которая движет меня вперед, – сказала Медведева.

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