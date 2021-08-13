Cranberry Cup. Лью одержала победу, Ю Ен – 2-я, Белл – 3-я

Сегодня в американском Бостоне на турнире по фигурному катанию Cranberry Cup женщины выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержала американка Алиса Лью.
Бостон, США
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) – 205,74
2. Ю Ен (Южная Корея) – 182,88
3. Мэрайя Белл (США) – 179,42
4. Одри Шин (США) – 174,73
5. Маделин Скиза (Канада) – 173,34
6. Пейдж Ридберг (США) – 170,51…
12. Кайлани Крейн (Австралия) – 142,10
13. Грейси Голд (США) – 138,69
Произвольная программа
1. Алиса Лью (США) – 134,32
2. Ю Ен (Южная Корея) – 123,14
3. Маделин Скиза (Канада) – 113,65
4. Одри Шин (США) – 112,55
5. Мэрайя Белл (США) – 112,35…
7. Пейдж Ридберг (США) – 106,76…
12. Грейси Голд (США) – 93,75…
14. Кайлани Крейн (Австралия) – 91,15
Эмбер Гленн (США) снялась с произвольной программы.