Cranberry Cup. Лью одержала победу, Ю Ен – 2-я, Белл – 3-я

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Сегодня в американском Бостоне на турнире по фигурному катанию Cranberry Cup женщины выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержала американка Алиса Лью

Cranberry Cup

Бостон, США

Женщины

Итоговое положение

1. Алиса Лью (США) – 205,74

2. Ю Ен (Южная Корея) – 182,88

3. Мэрайя Белл (США) – 179,42

4. Одри Шин (США) – 174,73

5. Маделин Скиза (Канада) – 173,34

6. Пейдж Ридберг (США) – 170,51…

12. Кайлани Крейн (Австралия) – 142,10

13. Грейси Голд (США) – 138,69

Произвольная программа

1. Алиса Лью (США) – 134,32

2. Ю Ен (Южная Корея) – 123,14

3. Маделин Скиза (Канада) – 113,65

4. Одри Шин (США) – 112,55

5. Мэрайя Белл (США) – 112,35…

7. Пейдж Ридберг (США) – 106,76…

12. Грейси Голд (США) – 93,75…

14. Кайлани Крейн (Австралия) – 91,15

Эмбер Гленн (США) снялась с произвольной программы.

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