Cranberry Cup. Алиса Лью лидирует после короткой программы, Белл – 2-я, Ю Ен – 5-я, Голд – 15-я

Теги результаты сборная США сборная Южной Кореи женское катание Грейси Голд Эмбер Гленн Мэрайя Белл Ю Ен Кайлани Крейн Алиса Лью Маделин Скиза Cranberry Cup Фигурное катание

14 августа в американском Бостоне стартовал турнир по фигурному катанию Cranberry Cup. После короткой программы лидирует американка Алиса Лью. 

Cranberry Cup

Бостон, США

Женщины

После короткой программы

1. Алиса Лью (США) – 71,42

2. Мэрайя Белл (США) – 67,07

3. Пейдж Ридберг (США) – 63,75

4. Одри Шин (США) – 62,18

5. Ю Ен (Южная Корея) – 59,74

6. Маделин Скиза (Канада) – 59,70

7. Эмбер Гленн (США) – 59,59...

11. Кайлани Крейн (Австралия) – 50,95...

15. Грейси Голд (США) – 44,94 

Начало произвольной программы – 17.15 по московскому времени (15 августа)

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