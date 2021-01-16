Cranberry Cup. Алиса Лью лидирует после короткой программы, Белл – 2-я, Ю Ен – 5-я, Голд – 15-я

14 августа в американском Бостоне стартовал турнир по фигурному катанию Cranberry Cup. После короткой программы лидирует американка Алиса Лью.
Cranberry Cup
Бостон, США
Женщины
После короткой программы
1. Алиса Лью (США) – 71,42
2. Мэрайя Белл (США) – 67,07
3. Пейдж Ридберг (США) – 63,75
4. Одри Шин (США) – 62,18
5. Ю Ен (Южная Корея) – 59,74
6. Маделин Скиза (Канада) – 59,70
7. Эмбер Гленн (США) – 59,59...
11. Кайлани Крейн (Австралия) – 50,95...
15. Грейси Голд (США) – 44,94
Начало произвольной программы – 17.15 по московскому времени (15 августа)
Прямая трансляция – здесь