Татьяна Тарасова о словах украинской судьи: «Мы на квалификации с этой же программой обыграли Ашрам. Там трудность тела была достаточная?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на объяснение украинской судьи Лидии Виноградной по поводу оценок израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио.
В финале личного многоборья Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,015 балла.
«Все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом», – сказала Виноградная.
«Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у нее.
Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», – ответила Тарасова.
Украинская судья: «Преимущество Ашрам перед россиянками в трудности тела было огромным, и они не смогли победить разницу за счет более чистого исполнения»
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