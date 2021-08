Американский фигурист Риппон о гимнастике: «ОКР пишет, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов»

Американский фигурист Адам Риппон высказался о протестах сборной России в отношении судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

Сегодня в финале индивидуального многоборья россиянка Дина Аверина завоевала серебро, ее сестра Арина осталась без медалей. В ходе соревнований они несколько раз подавали протест на судейские оценки, однако победу в итоге одержала Линой Ашрам из Израиля. Олимпийский комитет России (ОКР) решил обратиться в Международную федерацию гимнастики (FIG) за разъяснениями.

Риппон напомнил, что Россия выступает на этих Играх в нейтральном статусе из-за антидопинговых санкций к российскому спорту.

«Сегодня ходил на художественную гимнастику, и там была настоящая драма – даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали.

Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, вообще-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп», – написал Риппон.

