Алина Кабаева: «Олимпиада зафиксировала опасный прецедент в художественной гимнастике. Судьи, мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали победу»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о судействе на Играх в Токио.

В финале индивидуального многоборья победила Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, ее сестра Арина осталась без медалей. В ходе соревнований российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу.

Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями. На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей.

Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали.

Если это будет повторяться в будущем, то это до основания разрушит олимпийские принципы и олимпийское движение. Потому что интерес к нему как к честному состязанию талантов и характеров будет утрачен. Надеюсь, этого не произойдет», – сказала Кабаева.

«С таким судейством у художественной гимнастики нет будущего». Ирина Винер в гневе после серебра Токио-2020