В Москве построят ледовую арену Татьяны Навки и академию хоккея Александра Овечкина

В Москве построят ледовую арену олимпийской чемпионки в танцах на льду и академию хоккея трехкратного чемпиона мира .

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов различного назначения.

Здесь появится большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена Татьяны Навки и профессиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации.

Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», – рассказал Бочкарев.