Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова ждут ребенка

Серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух и его супруга, актриса и телеведущая Елизавета Арзамасова, ждут ребенка.
Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года. У Авербуха есть 16-летний сын от бывшей жены – экс-фигуристки Ирины Лобачевой, с которой он был в браке с 1995 по 2007 годы.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» – написала Арзамасова в инстаграме.
История любви Авербуха и Арзамасовой: познакомились, когда Лизе было 15, Лобачева не верила в их отношения, поженились под Новый год
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