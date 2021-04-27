Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова ждут ребенка

Серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф и его супруга, актриса и телеведущая Елизавета Арзамасова, ждут ребенка.

Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года. У Авербуха есть 16-летний сын от бывшей жены – экс-фигуристки Ирины Лобачевой, с которой он был в браке с 1995 по 2007 годы.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» – написала Арзамасова в инстаграме.

История любви Авербуха и Арзамасовой: познакомились, когда Лизе было 15, Лобачева не верила в их отношения, поженились под Новый год