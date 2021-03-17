Евгений Плющенко: «Трусова долго занималась по одной системе, у меня совсем другая. Я никогда не ругаю детей и не оскорбляю их»

Тренер российской фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко поделился ожиданиями от ее выступления на чемпионате мира и рассказал о характере своей ученицы.

«Наша главная цель на ЧМ – достойно выступить. Саша должна сделать то, что она может. Это ее первый чемпионат мира среди взрослых, но мы не соревнуемся с японцами или нашими соотечественниками. Наша цель в том, чтобы она посоревновалась с собой.

Раньше она всегда старалась доказать, что может максимально исполнять четверные, ультра-си. На мой взгляд, ей не нужно заострять внимание на них. Она уже умеет прыгать. Главное – сделать свою работу. Мы много работали над ее катанием, интерпретацией, артистизмом. Она научилась по-другому чувствовать музыку. Артистизм в фигурном катании очень важен.

Саша очень сильный человек. Она никогда не хочет ничего откладывать на завтра, она хочет сделать это сейчас. И она ужасно много работает. С точки зрения спорта, конечно, здорово, что она выкладывается по максимуму на каждой тренировке и хочет быть номером один. Но вы должны сдерживать ее, она все время хочет делать больше и быстрее. Торопиться не стоит, она в пубертатном периоде. Это тоже нужно учитывать.

Саша долго занималась по одной системе, у меня совсем другая. Я никогда не ругаю детей и не оскорбляю их», – сказал Плющенко в интервью Dagens Nyheter.

Ранее Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта в шведском Стокгольме.

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