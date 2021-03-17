Евгений Плющенко: «Трусова долго занималась по одной системе, у меня совсем другая. Я никогда не ругаю детей и не оскорбляю их»

Теги Евгений Плющенко чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александра Трусова Фигурное катание

Тренер российской фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко поделился ожиданиями от ее выступления на чемпионате мира и рассказал о характере своей ученицы.

«Наша главная цель на ЧМ – достойно выступить. Саша должна сделать то, что она может. Это ее первый чемпионат мира среди взрослых, но мы не соревнуемся с японцами или нашими соотечественниками. Наша цель в том, чтобы она посоревновалась с собой.

Раньше она всегда старалась доказать, что может максимально исполнять четверные, ультра-си. На мой взгляд, ей не нужно заострять внимание на них. Она уже умеет прыгать. Главное – сделать свою работу. Мы много работали над ее катанием, интерпретацией, артистизмом. Она научилась по-другому чувствовать музыку. Артистизм в фигурном катании очень важен. 

Саша очень сильный человек. Она никогда не хочет ничего откладывать на завтра, она хочет сделать это сейчас. И она ужасно много работает. С точки зрения спорта, конечно, здорово, что она выкладывается по максимуму на каждой тренировке и хочет быть номером один. Но вы должны сдерживать ее, она все время хочет делать больше и быстрее. Торопиться не стоит, она в пубертатном периоде. Это тоже нужно учитывать.

Саша долго занималась по одной системе, у меня совсем другая. Я никогда не ругаю детей и не оскорбляю их», – сказал Плющенко в интервью Dagens Nyheter.

Ранее Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта в шведском Стокгольме. 

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